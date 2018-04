Neu in Währing: Paartherapie je nach Einkommen

24.04.2018, 17:47 Uhr

Seit 1. April gibt es im 18ten die erste Paarambulanz Wiens, die Paare mit geringem Einkommen unterstützt. 

WÄHRING. "Zurecht wird der Psychotherapie vorgeworfen, ein elitäres Unterfangen zu sein. Doch wenn wir auf persönlicher wie auch gesellschaftlicher Ebene in Zukunft etwas bewegen wollen, sollte Geld nicht im Wege stehen", erklärt Evelin Brehm, die mit ihrem Mann Klaus das Brehms Zentrum in der Staudgasse 7 leitet.Erstmals bekommen jetzt Frauen und Männer in Wien hier die Möglichkeit, eine sehr günstige Paartherapie in Anspruch zu nehmen. Gestaffelt nach Einkommen kosten die Therapien zwischen 30 und 90 Euro pro Sitzung. 20 erfahrene Psychotherapeutinnen, Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater und solche, die noch in Ausbildung sind, arbeiten hier eng zusammen.

Wichtiges Handwerkszeug

Preis je nach Einkommen

„Mit Hilfe der Imago-Methode werden Menschen dabei unterstützt, einander näher zu kommen und Akzeptanz und Verständnis für den anderen Partner aufzubauen. Paare und Familien lernen, zukünftige Situationen oder Konflikte besser lösen zu können", erklärt Brehm. "Wir geben den Paaren das nötige 'Werkzeug' mit nach Hause. Denn Beziehungskultur kann man lernen und konsequent daheim wieder praktizieren. Bei uns gibt es keine Schreiduelle, sondern konstruktives aufeinander Zugehen", so die Leiterin."Am besten nicht erst, wenn so richtig Feuer am Dach ist", rät Evelin Brehm. Oft setzen die ersten Schwierigkeiten ein, wenn sich die große Verliebtheit etwas gelegt hat. Da tritt in vielen Beziehungen ein Machtkampf ein. "Wer früh mit einer Paartherapie beginnt, kann einen jahrelangen Stellungskrieg vermeiden. Aber natürlich begleiten wir auch Paare bei einer geplanten Trennung oder nach der Scheidung, denn hier geht es um eine sinnvolle Beziehungsklärung zwischen den Partnern, die nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden darf", ergänzt Präsidentin Susanne Pointner.Die Anmeldung und die Zuteilung zu einer passenden Therapeutin oder einem passenden Therapeuten erfolgt unbürokratisch und unkompliziert. Der Preis richtet sich individuell nach dem Einkommen.Anmeldeformular und Infos: www.imagopaarambulanz.at