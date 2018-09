Schauspielerin Mathilde Graf startet voll durch

23.09.2018, 10:30 Uhr

Die Währinger Mathilde Graf (29) ist derzeit jeden Dienstag in den "CopStories" zu sehen.

WIEN. In der aktuellen Staffel der ORF-Serie ist Mathilde Graf in der Rolle der Iveta zu sehen. Sie arbeitet als Bardame im Rotlichtmilieu und spricht einen slawischen Akzent. "Ich habe das gebrochene Deutsch zu Hause vor dem Spiegel geübt. Zum Glück hat mich meine Familie deswegen nicht ausgelacht", sagt Graf. Die Rolle in den "CopStories" bekam die 29-Jährige mittels eines Castings. "Ein wenig aufgeregt war ich schon", erinnert sich die Schauspielerin.

Nächste große Rolle

Gedreht wurden die zehn neuen Folgen in Wien. Mit dabei sind auch Größen wie Cornelius Obonya, Serge Falck oder Murathan Muslu. Der Rudolfsheimer zählt derzeit zu den am meisten gebuchten Schauspielern des Landes und arbeitet in der Serie als verdeckter Ermittler mit Graf zusammen. "Alle waren total nett zu mir. Die Arbeiten haben sehr viel Spaß gemacht", so die Währingerin, die eine neunjährige Tochter namens Lillien hat.Ihre ersten Auftritte hatte Graf bereits im Schultheater, nach der Matura absolvierte sie die Schauspielschule Krauss.Bereits im Jahr 2013 war die Künstlerin in einigen Theaterproduktionen und Fernsehfilmen in Deutschland und der Schweiz zu sehen. In Wien spielte sie unter anderem im Off Theater im 7. Bezirk. "In meiner Kindheit war ich oft in der Volksoper und habe mir ‚My Fair Lady‘ angeschaut. Das hat mich sicher etwas geprägt", erzählt Graf im bz-Talk.Aufgewachsen ist Graf im 18. Bezirk, in dem sie auch heute noch lebt. Vor allem die Nähe zum Türkenschanzpark liebt die Schauspielerin. "Ich gehe sehr gerne spazieren. Das ist in dieser Gegend einfach optimal", so Graf.Noch heuer starten für Mathilde Graf noch die Dreharbeiten für einen österreichischen Kinofilm. "Ich bin total stolz, dass es geklappt hat. Details darf ich leider noch keine verraten", so die vielseitige Währingerin.