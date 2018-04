Währinger Straße: So können Sie der Baustelle ausweichen

24.04.2018, 17:30 Uhr

Während der mehr als dreimonatigen Bauarbeiten gibt es zahlreiche Änderungen für die Währinger.

WÄHRING. Die bevorstehende Großbaustelle bringt einige Umstellungen für Öffentliche-Nutzer, Auto- und auch Radfahrer mit sich. Die bz hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst:• Die Rohrerneuerungen finden in der Währinger Straße (Gürtel bis Paulinengasse, ausgenommen Aumannplatz), in der Gentzgasse (zwischen Aumannplatz stadtauswärts bis zur Weinhauser Gasse), in der Canongasse (zwischen Währinger Str. und der Schulgasse) sowie in der Riglergasse (zwischen Währinger Str. und Gentzgasse) statt.

• Im Zeitraum zwischen dem 22. Mai und dem 12. August wird die Straßenbahnlinie 40 in beiden Richtungen zwischen Simonygasse und Gürtel über die Kreuzgasse geführt und ersetzt in diesem Zeitraum damit auch die Bim-Linie 42.• Die Straßenbahnlinie 41 fährt stadtauswärts die ganz normale Strecke über die Währinger Straße – stadteinwärts wird sie ebenfalls über die Kreuzgasse geführt. Für den gesperrten Abschnitt zwischen dem Gersthofer Platzl und dem Gürtel stadteinwärts wird von den Wiener Linien der Bus 41E eingeführt.• Der Individualverkehr wird stadtauswärts von der Simonygasse über Währinger Straße - Aumannplatz - Gentzgasse als Einbahn geführt. Stadteinwärts vom Gürtel über Währinger Straße - Aumannplatz - Gentzgasse als Einbahn.• In der Währinger Straße kann im Baustellenbereich während der Arbeiten stadtauswärts rechts geparkt werden.• Mehr Infos gibt es unter der Baustellen-Hotline der Stadt Wien unter Tel 01/955 59 (täglich von 7 bis 18 Uhr).