Wohnraum-Eröffnung: Alles neu bei Tapezierer Brandner

02.05.2017, 13:17 Uhr

Großzügige Ideen für die Innenraumgestaltung und auch eine Schaunäherei gibt es ab sofort an der neuen Adresse Gentzgasse 64. Juniorchefin Doris Brandner verbindet Traditionelles mit Modernem.

WÄHRING. Auf rund 340 Quadratmetern vereinen sich an der neuen Adresse traditionelles Handwerk und moderne Technik.In der Bettenabteilung gibt es handgefertigte Rosshaarmatratzen und bequeme JOKA-Betten. Von Sit-in-Designerin Alice Egger sind die Hocker "Merry-Go-Round", die Tennisbälle als Federung eingebaut haben. "Ich kenne Alice von meinem Tapezierer-Meisterkurs, den ich gemacht habe, als ich vor zwei Jahren das Geschäft von meiner Mutter übernommen habe", erzählt Jungchefin Doris Brandner, die davor in der IT-Branche tätig war. "Ich möchte gute Ideen aufgreifen und unseren Kunden interessante Produkte bieten, die es sonst nirgendwo gibt", sagt sie. Neu ist auch die Kinderabteilung mit Sitzmöbeln, Decken und Stoffen für die Kleinen.

Traditionelles Handwerk liegt im Trend

Ein Blick hinter die Kulissen

"Wir sehen uns als echten Nahversorger im Bezirk und als kompetenten Partner unserer Kunden für das Malen, Nähen, Tapezieren, Bodenlegen im Wohnbereich und natürlich auch für Sonnenschutz. Das ist heute nicht anders als bei der Unternehmensgründung durch meine Eltern im Jahr 1984", erklärt Doris Brandner. Besonders das traditionelle Handwerk der Polsterei liegt ihr am Herzen. "Jedes Möbel hat seine Geschichte und kann liebevoll für eine moderne Verwendung aufgearbeitet werden. Wir polstern noch nach bester, alter Handwerkskunst. Und nicht nur edle Antiquitäten, sondern auch normale Lieblingsstücke, bis hin zur einfachen Sitzauflage." Traditionelles Handwerk liege voll im Trend. "Individualität, Qualität und Nachhaltigkeit sind unser Thema. Prinzipiell sind alle unsere Lösungen für Raumausstattung pur und simpel. Was wir nicht haben, sind Konzepte von der Stange!" Persönliche Beratung und der Kontakt zu den Kunden - viele davon Stammkunden, manche schon in zweiter Generation - sind Doris und Michaela Brandner besonders wichtig.In den schön und übersichtlich gestalteten Ausstellungsräumen, die offen ineinander übergehen, präsentiert sich auch die hauseigene Näherei. Hier kann man zusehen, wie alle Stoffe ganz genau gemessen werden und mit wie viel Konzentration, Fingerfertigkeit und Liebe zum Detail hier Vorhänge und Dekorationen verarbeitet werden, oder Polsterbezüge ihre gewünschte Form erhalten. Hier entstehen Hussen für Sitzmöbel, abnehmbare Bezüge für Betthäupter, Tagesdecken, bis hin zu Balkonbespannungen.