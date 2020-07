Singer-Songwriterin aus Waidhofen veröffentlicht ihr erstes Album und verzaubert ihre Hörer indem sie humorvoll ihr Herz ausschüttet.

WAIDHOFEN. Dass Laura van Berg nicht schon mehrere Alben veröffentlicht hat, verwundert erst einmal. Schließlich sind ihre Songs mittlerweile zu hunderttausenden in Österreich und Deutschland geklickt und Hits wie "Plan B" oder "So leicht dich zu mögen" laufen aktuell mehrfach täglich in den Lokalradios. Dennoch sieht die junge Waidhofnerin ihr neues Album "Burschen wie du" als ihr Debüt.

Der Name ist übrigens Programm, wie Laura Ozlberger, so ihr bürgerlicher Name, im Gespräch mit den Bezirksblättern augenzwinkernd erzählt: "Ich danke allen Burschen, die diese Lieder ermöglicht haben".

Mit Charme und Leichtigkeit geht Laura auch an ihre Songs heran, auch wenn die Arbeit hinter dem ersten Album zwei Jahre in Anspruch nahm. "Tatsächlich habe ich auch nachdenklichere Nummern wie ,Bei dir kommt keine Sonne rein' geschrieben, aber hauptsächlich geht es um leichtere Themen und ja, Humor spielt eine ganz große Rolle".

Thematisch geht es um die ersten Schmetterlinge im Bauch, über große Enttäuschungen und schließlich bis zur Erkenntnis, dass man alleine wahrscheinlich besser dran ist.

Die heute 21-Jährige schreibt Texte und Musik selbst - ganz Singer-Songwriter eben. Ihren ersten Song "Wachau" hat sie bereits mit 15 geschrieben, deshalb ist dieser gleich die Nummer 1 auf dem Album. Zur Musik kam die Waidhofnerin ganz klassisch über die Musikschule und die Kirchenmusik.

Das Ziel: Authentisch bleiben

Dass sie die gleiche Volksschule in Wien besuchte wie Jahrzehnte zuvor auch Falco hat laut Lauras Management nichts mit ihrem Erfolg zu tun. Viel eher dürften frecher Charme, Witz und eine Musik- und Schauspielausbildung helfen.

Bei all dem Erfolg will Laura, die übrigens nebenbei Jus studiert, am Boden bleiben: "Aktuell bin ich froh, dass ich völlig ohne entspannt Musik machen kann. Mit Druck und Stress wäre meine Musik sicher nicht mehr so authentisch".

"Ich danke allen Burschen, die dieses Album möglich gemacht haben"

Dass eine große Release-Party coronabedingt ausfallen musste und eine Tour auch vorerst Zukunftsmusik ist, schmerzt Laura ein wenig, aber sie kann sich damit trösten, dass sie in Lokalradios in Deutschland und Österreich aktuell prominent gespielt wird. "Das hat einen großen Effekt, als Radio Kärnten erstmals meine Songs gespielt hat, mussten wir plötzlich total viele CDs nach Kärnten verschicken." An die neue Situation muss sich Laura erst gewöhnen: "Es ist jedenfalls sehr eigenartig, wenn man im CD-Regal sein eigenes Gesicht sieht", lacht die Waidhofnerin bevor sie einen Stift zur Hand nimmt und eine CD signiert.

"Burschen wie du" ist bei Mediamarkt/Saturn erhältlich sowie im Streaming bei Amazon, Spotify und Apple Music verfügbar.

