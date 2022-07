Beim Abschlussfest der Aktion Schutzengel waren auch die Schüler der Volksschule Vitis vertreten. Ziel der Aktion Schutzengel ist es, die Verkehrssicherheit von Kindern noch weiter zu erhöhen.

VITIS. Die Verkehrssicherheit vor allem im untergeordneten Straßennetz zu erhöhen und genau dort, wo die jüngsten Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg zur und von der Volksschule unterwegs sind — das ist das Ziel der Aktion Schutzengel, die Jahr für Jahr das Thema Verkehrssicherheit in den Vordergrund rückt.

„Es freut mich besonders, dass unsere Volksschule Vitis in diesem Jahr nach Tulln zum Schutzengelfest eingeladen wurde. Denn die Verkehrssicherheit in unserer Region liegt mir sehr am Herzen“, so Wirtschaftskammer Bezirksstellenobfrau Marlene Böhm-Lauter. Daher unterstützt die WKNÖ die Aktion und bezahlte für die Schüler Jausensackerl vom lokalen Geschäft.

Am Beginn der Aktion konnten die Volksschüler bei einem Gewinnspiel mitmachen, um am Schutzengelfest bei der Garten Tulln teilnehmen zu dürfen. Marlene Böhm-Lauer: „Unsere Schüler zu unterstützen ist uns als Wirtschaftskammer ein großes Anliegen. Schließlich sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich bedanke mich bei allen Kindern, aber auch bei unseren Pädagogen, die sich das das ganze Jahr über mit dem Thema Verkehrssicherheit, aber auch mit wirtschaftlichen und regionalen Themen auseinandergesetzt haben.“