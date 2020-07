Ab in den wohlverdienten Ruhestand

WINDIGSTEIG. Mit 1. Juni 2020 hat der langjähriger Mitarbeiter und Kollege der Gemeinde Windigsteig, Kurt Fidi, den verdienten Ruhestand angetreten. Offiziell wurde Kurt Fidi von Herrn Bürgermeister, Herrn Vizebürgermeister und dem gesamten Kollegenteam mit einem Geschenkkorb bereits am 21.05.2020 verabschiedet.Herr Fidi nahm seine Arbeit am Gemeindeamt am 04.12.1978 auf und war für den Aufgabenbereich Bauamt, Raumordnung und Flächenwidmung sowie für die allgemeine Verwaltung am Gemeindeamt, Bürgerservice, Gemeindevorschreibung, Abwicklung von Wahlen und Leistung von Vorbereitungsarbeiten für anstehende Projekte zuständig. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die geleisteten Tätigkeiten und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.In Zukunft werden diese Arbeiten zur Gänze von Verwaltungsbediensteter Elisabeth Knoll übernommen. Auch ihr wünscht man alles Gute und viel Freude für die auf sie zukommenden Arbeiten.