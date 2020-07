Am Sonnenblick ist eine neue Siedlung am entstehen

WINDIGSTEIG. Im vorigen Jahr entstand in Windigsteig das neue Siedlungsgebiet „Am Sonnblick“.20 neue Bauplätze entstanden in der Siedlung oberhalb der Pater-Theodor-Wurz-Straße. Dre iBaugründe wurden bereits verkauft. Wir haben noch eine überschaubare Auswahl an Bauplätzen zur Verfügung.Zum Verkauf angeboten werden in der oberen Siedlungsreihe die Parzellen 604-613 und in der zweiten Reihe die Parzellen 585-591. Die Bauplätze haben ein Ausmaß von 900-1.000 m² und werden zu einem Quadratmeterpreis von €16,00 verkauft.Besonders betonen möchten wir, dass die Bauparzellen nun auch im Grundbuch eingetragen sind, einem unkomplizierten Verkauf steht daher nichts mehr im Wege.Bei Interesse freuen wir uns über ein persönliches Gespräch am Gemeindeamt.Der Baustart unserer ersten Bauwerber, Herr Armin Holzner und seiner Frau Maria Diaz Trejo, soll bereits im Juli erfolgen.„Ausschlaggebend für den Erwerb des Baugrundes in der neuen Siedlung war die Nähe zu Kindergarten und Volksschule und die Lage mit dem herrlichen Weitblick. Natürlich auch die Verbundenheit zur Gemeinde über die Vereinsmitgliedschaft“, so Herr Holzner.