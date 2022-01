Am Freitag, 14. Jänner wurde die Ampel an der Kreuzung LB2/Zwettler Straße/Titius-Appel-Straße von einem LKW touchiert und völlig zerstört. Glücklichweise gab es nur Sachschäden an der Anlage und an drei Fahrzeugen.

VITIS. Gegen 18 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen einen LKW im Gemeindegebiet von Vitis auf der LB2 von Schwarzenau kommend in Richtung Schrems. Auf der Kreuzung LB2/Zwettler Straße/Titius-Appel-Straße touchierte er mit seinem LKW, bzw. LKW-Aufbau (Höhe 4m), aus noch ungeklärter Ursache die quer über der Fahrbahn hängende Ampelanlage. Dabei wurden zwei Halteseile aus Stahl abgerissen und folglich stürzte die Ampelanlage auf den angrenzenden Grünstreifen neben der Fahrbahn.

Durch die herabfallenden Fragmente der Ampelanlage wurde das Fahrzeug, einer auf der Kreuzung in der Titus-Appel-Straße stehenden 42-jährigen Lenkerin leicht beschädigt. Durch das Zurückschnellen eines der abgerissenen Tragseile wurde ein auf dem angrenzenden Billa-Parkplatz abgestellter PKW ebenfalls beschädigt.

An der Ampelanlage entstand Totalschaden. Diese wurde von der Polizei stromlos geschalten und Teile von der Fahrbahn entfernt.