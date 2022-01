Die Auswirkungen des nunmehr vierten Lockdowns auf den Waidhofner Arbeitsmarkt halten sich auch zu Jahresende in Grenzen. Besonders erfreulich: Im Bezirk liegt die Arbeitslosenquote mit 4,4 prozent so niedrig wie zuletzt vor 41 Jahren (1980: 3,8%).

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. Ende Dezember waren 700 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 25,8 Prozent im Vergleich zu Dezember 2020. Bei den Frauen betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 32,3 Prozent und lag somit deutlich über dem Rückgang bei den Männern (- 21,9%). Rechnet man die Schulungsteilnehmerdazu, sind im Bezirk gegenüber dem Vorjahresmonat 22,6 Prozent weniger Personen beim AMS gemeldet.

Nach Altersgruppen gab es mit minus 32,1 Prozent den stärksten Rückgang bei der Gruppe im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre). Gefolgt von der Altersgruppe über 50 Jahren mit einem Rückgang von 20,8 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Die gemeldeten offenen Stellen haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Den Arbeitssuchenden aus dem Bezirk stehen 202 offene Stellen zur Verfügung. Die 15 Lehrstellensuchenden des Bezirkes können aus 60 (54 davon nicht sofort verfügbar) offenen Lehrstellen wählen.

Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Eine der schwerwiegendsten Folgen einer Arbeitsmarktkrise ist steigende Langzeitarbeitslosigkeit. Fast jeder neunte Arbeitslose im Bezirk Waidhofen/Thaya (jeder fünfte in Niederösterreich) ist derzeit ein Jahr und länger auf Jobsuche.

Das AMS ist auf einen allfälligen Lockdown im neuen Jahr vorbereitet. "Je geringer die Zahl der arbeitslosen Personen, am Beginn eines Lockdowns, desto wirkungsvoller gelingt es, den entstandenen Sockel an Arbeitslosigkeit abzubauen", weiß die Chefin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Palisek-Zach.

Im Dezember haben die Berater des AMS Waidhofen 233 Vermittlungsvorschläge ausgegeben. Das sind um 76,5 Prozent mehr als im Dezember des Vorjahres. 45 Jobsuchende konnten im Dezember ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden und 66 freie Stellen und Lehrstellen wurden mit einer passenden Arbeitskraft besetzt.

In den vergangenen sechs Monaten konnte der Stand an Langzeitarbeitslosen von 133 Personen (im März) auf nunmehr 78 gesenkt werden, das ist eine Reduktion von 41,3Prozent. Seither (ab April) haben 57 Personen aus dem Bezirk ihre Langzeitarbeitslosigkeit durch eine Beschäftigungsaufnahme beendet.