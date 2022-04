Täglich erreichen uns neue, fürchterliche Bilder aus der Ukraine. Ein Krieg in Europa der Tod, Leid, Schrecken und Trauer für die Menschen in der Ukraine gebracht hat. Die Stadt Groß Siegharts will hier helfen und hat am 6. und 7. Mai zwei Veranstaltungen in Vorbereitung, die die Menschen in der Ukraine unterstützen sollen.

GROSS SIEGHARTS. „Jeder Tag ein Muttertag“ am Freitag, 6. Mai im Vereinshaus und „Austropop - Andy Marek & Freunde“ am Samstag, 7. Mai im Stadtsaal stehen im Zeichen der Solidarität und der Hilfe für die Menschen in der Ukraine!

Der Reinerlös der kabarettistischen Lesung am Freitag und der gesamte Verkaufserlös für „Austropop“ gehen direkt als Hilfe in die Ukraine. „Jeder Tag ein Muttertag“ wird durch die Volkshochschule Groß Siegharts, BhW (Bildung hat Wert) Groß Siegharts und der Stadtbücherei mit Unterstützung der Stadtgemeinde veranstaltet. "Austropop“ ist eine Initiative von Andy Marek gemeinsam mit Freunden und der Stadtgemeinde im Stadtsaal.

Spende werden weiter gesammelt

Mit den Spenden und (Rein-)Erlösen der beiden Veranstaltungen werden u. a. Medikamente und Verbandsmaterial angekauft. Die Apotheke Groß Siegharts von Heidrun Holik stellt diese zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Daneben werden weiter auch Sachspendenangenommen:

Nahrungsmittel

• Kindernahrung

• Langhaltige Lebensmittel, Konserven 250-300 g

• Schokoriegel

• Tee in Beuteln, Kaffee und Zucker in Sticks

Hygieneartikel

• Frauen- und Kinderhygieneartikel

• Waschpulver

• Zahnbürsten und -paste

• Seife, Duschgel und -schampoo

Bekleidung

• Kleidung für Kinder, Erwachsene

Die Sachspenden nwerden am 2. Mai von 16 bis 20 Uhr im TBZ Groß Siegharts (Schloßplatz 2) entgegengenommen. Abgabe in Schachteln (Inhalt beschriftet). Es ist geplant, dass Bürgermeister Ulrich Achleitner die Spenden wieder selbst direkt in die Ukraine bringt.