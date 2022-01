Am Sonntag, 23. Jänner wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya gegen 18:30 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Waidhofner Stadtgebiet alarmiert. Eine Dame musste aus dem 1. Obergeschoss gerettet werden.

WAIDHOFEN/THAYA. Bereits bei der Alarmierung wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es sich bei der Patientin um einen COVID-Verdacht handelte. Daher wurde nach dem Eintreffen am Einsatzort die Lageerkundung durch den Einsatzleiter alleine durchgeführt.

Die Rettungsdienst-Mannschaft betreute bereits die kranke Dame im 1. Obergeschoss des Wohnhauses. Die Aufgabe der Feuerwehr war es, den Rettungsdienst beim Abtransport zum Krankentransportwagen zu unterstützen. Aufgrund des engen Stiegenhauses entschied sich der Einsatzleiter für den Einsatz der Drehleiter. Damit war eine schonende Rettung aus dem Obergeschoss möglich.

Ein Teil der Mannschaft rüstete sich mit Einweg-Schutzausrüstung aus und begann gemeinsam mit dem Rettungsdienst mit den Vorbereitungen der Patientin. Währendessen wurde die Drehleiter vor dem Wohnhaus in Stellung gebracht und die Krankentragenhalterung am Korb montiert. Kurz darauf konnte die Patientin aus dem Fenster gerettet und dem Rettungsdienst am Boden übergeben werden.