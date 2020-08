Darum sind wir Pfaffenschlag

PFAFFENSCHLAG. Eine Gemeinde mit viel Potenzial. Das ist Pfaffenschlag. Wie toll der Ort ist, wissen auch seine Bewohner. Chef und Fleischhacker des Nah und Frisch Jürgen Bauer hat seine Heimat hier gefunden. Hier hat er seinen Betrieb, haus und Familie. Auch mit den sämtlichen Vereinen pflegt er viele Gemeinsamkeiten. "Hier sind wir sehr zentral. Wir sind nicht am Hintern der Welt und machen trotzdem unsere eigenes Ding", so Bauer. Seien Kinder haben hier einen guten Anhang zu Gleichaltrigen und das ist für ihn viel wert. Als Unternehmer steht er im ständigen Kontakt mit dem Bürgermeister Willibald Pollak der stets ein offenes Ohr hat. Auch dieser lobt seine Gemeinde und die Planungen von neuen Baugründen. Ebenfalls lobt er das Vereinsleben das zwar zur Zeit ein wenig eingeschränkt ist, für ihn dennoch spitze. Wichtig ist ihm auch der Zusammenhalt der Gemeinde. "Ein neuer Spielplatz und ein Platz zum Beachvolleyball spielen um auch an die Jugend zu denken", merkt Pollak an. Stolz ist er auch auf die Umsetzung der B5 die im Augenblick noch gesperrt ist. Jedoch gibt es einen Begleitweg um die Einhaltung der Route der Autobuse zu gewährleisten.

Ein weiteres wichtiges Mitglied aus der Gemeinde ist Stefan Biegl. Er ist Kommandantder FF Kleingöpfritz. Ein Nachbarort der dennoch ein Teil der Gemeinde ist. "Die Menschen die hier wohnen machen die Gemeinde aus",so Biegl. In Pfaffenschlag ist die Umgebung und die Landschaft einfach großartig. Zu allem was diesen Platz so besonders macht. Kommt das Heimatgefühl.