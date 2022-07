WAIDHOFEN. Es ist Sommer, im Zimmer ist es heiß, man schmeißt die Decke weg. Tausende Mücken freuen sich, denn das Buffet ist eröffnet. Das Arschloch der Woche schlägt wieder zu und kennt auch keine Gnade, denn es hat Hunger und wie bei so manchen Menschen, kennt man da keine Freunde. Man fragt sich, wie ein Lebewesen mit nur 2 Gehirnzellen einen so am Schmäh halten kann. Es surrt und man erwischt dieses Mistvieh einfach nicht. Im Gegenteil, man Ohrfeigt sich selbst. Am Tag darauf bereut man es, wenn man sich kratzt als hätten Bettwanzen zugeschlagen.