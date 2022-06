Die FF Windigsteig stellt sich vor

WINDIFSTEIG. Die fünf freiwilligen Feuerwehren in der Marktgemeinde Windigsteig (Windigsteig, Waldberg-Matzlesschlag, Rafings-Rafingsberg, Meires-Kottschallings und Klein Reichenbach) sind in dem Feuerwehrunterabschnitt Windigsteig zusammengefasst. Der Unterabschnittskommandant ist der Kommandant der FF Klein Reichenbach, HBI Klaus Bittermann.

Tätigkeiten

Neben der Einsatztätigkeit der fünf Wehren werden immer wieder gemeinsame Übungen abgehalten. Traditionell am Nationalfeiertag die Unterabschnittsübung. Auch beim Sachgebiet Atemschutz gibt es eine enge Zusammenarbeit und immer wieder gemeinsame Übungen. Im Herbst des Vorjahres wurde mit mehreren Gruppen – unter Einhaltung der jeweils geltenden Covid-Bestimmungen – die Ausbildungsprüfung Atemschutz erfolgreich abgelegt.

Im Einsatzgebiet der FF Windigsteig befindet sich das Gebäude mit Kindergarten und Volksschule. Hier gibt es regelmäßige Besuche der Feuerwehr Windigsteig, bei denen richtiges Verhalten im Brandfall besprochen, Evakuierungsübungen und anschließend Fahrzeugbesichtigungen durchgeführt werden.

Veranstaltungen

Nach den Covid-bedingten Einschränkungen konnte die FF Windigsteig heuer endlich wieder eine Veranstaltung abhalten. Nach der Florianemesse mit Festumzug der fünf Wehren und angeführt vom Musikverein Blasmusik Windigsteig wurde zu einem Mittagstisch in den Gemeindesaal eingeladen .

So geht es weiter

Weitere Feuerwehr-Veranstaltungen sollen heuer wieder in der Gemeinde stattfinden: bspw. 9. Juli das Kellergassenfest in Mark der FF Windigsteig, 7. August der Kirtag in Windigsteig der FF Waldberg-Matzlesschlag und am 19./20. November eine Veranstaltung der FF Klein Reichenbach.