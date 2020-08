Die Geschichte über Pfaffenschlag

Der Ortsteil Groß-Eberharts wurde 1112 erstmals urkundlich erwähnt, Rohrbach im Jahr 1365, und Arnolz 1230.

Seit der Ergänzung mit dem Namenszusatz hat Pfaffenschlag Österreichs längsten Gemeindenamen (40 Zeichen), auch in der amtlichen Fassung Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya , und auch ohne Leerzeichen,dann folgen St. Georgen bei Obernberg am Inn und St. Marienkirchen an der Polsenz– und auch mit ersterem der mit den meisten Worten.