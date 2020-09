Während man in Gmünd drastische Maßnahmen ergreift, kommt ein Betretungsverbot auf Spielplätzen in Waidhofen nicht in Frage. Aber: Ein Alkohol- und Rauchverbot wurde erlassen.

WAIDHOFEN/GMÜND. Lärm, Müll und dann auch noch frech: Weil Jugendliche zu laut feierten, griff man im Waldviertel jetzt zu drastischen Maßnahmen: Personen ab 14 Jahren ist ab sofort das Betreten des Spielplatzes in Gmünd-Neustadt untersagt. Nach Beschwerden von Anrainern über Verstöße des Rauch- und Alkoholkonsums wird die Anlage ab 20 Uhr geschlossen.

Forderung nach Maßnahmen in Social Media

Auch in Waidhofen gibt es häufig Beschwerden über Vandalismus und Verschmutzung der Spielplätze. Die Bezirksblätter haben nachgefragt, ob in Waidhofen ebenfalls ein Benutzungsverbot für Jugendliche in Erwägung gezogen wird. "Das wäre für jeden Spielplatz in Waidhofen wünschenswert", heißt es in der Facebook-Gruppe "Unser Waidhofen". Diese und ähnliche Kommentare findet man häufiger. Freiwillige "spenden" sogar Aschenbecher für den Spielplatz, damit die Tschickstummel zumindest nicht mehr in der Sandkiste landen. Doch ist das Problem tatsächlich so groß?

Ja, auf Waidhofens Spielplätzen gibt es ein Probleme mit Zigarettenstummeln und Müll, aber zu solch drastischen Maßnahmen wie einem Betretungsverbot für Personen ab 14 Jahren würde man in der benachbarten Bezirkshauptstadt nicht greifen, erklärt die zuständige Stadträtin Eunike Grahofer. "Wie soll das funktionieren, wenn die ältere Schwester auf den kleinen Bruder aufpasst? Das wäre ja dann unmöglich", gibt Grahofer zu bedenken. Generell sehe man in Waidhofen keine Gründe, Menschen am Betreten des Spielplatzes zu hindern.

Alkohol- und Rauchverbot

Um dem Problem Herr zu werden, hat man in Waidhofen in der Vorwoche ein Alkohol- und Rauchverbot erlassen. Schließlich sind Zigarettenstummel und Flaschen das Hauptproblem. "Alkoholkonsum und Zigarrettenqualm und Kinder passen eh nicht zusammen", so Grahofer.

Auch in Vitis wird ein Verbot für Jugendliche nicht in Erwägung gezogen. "Derzeit haben wir wenig Probleme solcher Art. In diesen Fällen suchen wir das direkte Gespräch mit den Jugendlichen, ein Betretungsverbot steht nicht zur Debatte", sagt Bürgermeisterin Annette Töpfl. Auch Ulrich Achleitner, Bürgermeister von Groß Siegharts äußert sich ähnlich: Aktuell gibt es keinen Grund zu scharfen Maßnahmen.

Fragliche Wirkung

In Gmünd droht man beim unbefugten Betreten des Spielplatzes sogar mit Anzeigen. Doch ist es überhaupt möglich Personen aufgrund ihres Alters das Betreten eines Spielplatzes zu hindern? Ja, heißt von Experten. Gemeinden können diesen Schritt mit dem Hausrecht begründen, wie eine Nachfrage der Bezirksblätter ergab. Frei nach dem Motto: Mein Grundstück, meine Regeln. "Das ist tatäschlich wie wenn der Wirt einem Gast Hausverbot erteilt", hieß es. Rechtlich ist der drastische Schritt also gedeckt, das Problem liegt aber in der Umsetzung. Man habe als Gemeinde schlicht keine Handhabe bei einer Missachtung des Betretungsverbotes auch ernsthafte Konsequenzen zu setzen. Und: "Es ist fraglich, ob dieses Verbot Jugendliche nicht noch mehr anspornt", so ein Insider.