Im Juni 2021 traf das Ehepaar aus dem Bezirk Waidhofen, er 32, sie 33 Jahre, im Garten von Bekannten auf die Ex des 32-Jährigen, mit der er auch ein gemeinsames Kind hat. Das Ehepaar hatte ein Hühnchen mit ihr zu rupfen, wie die jetzt wegen Körperverletzung Angeklagten vor Gericht angaben.

Unwahrheiten verbreitet

Die Ex habe Unwahrheiten über sie verbreitet, sei auch über die Kinder hergezogen. Man habe sie zur Rede stellen wollen. Im Garten der Bekannten soll es dann zu Übergriffen auf die Verflossene gekommen sein. Das Opfer legte ärztliche Atteste vor, dass sie eine Prellung des Kopfes, der Halswirbel und Verletzungen an der Hand erlitten hatte.

Gerangelt

Die beschuldigte 33-Jährige gab zu, dass sie mit der Kontrahentin gerangelt habe. Der anwesende Bekannte hätte sie jedoch zurückgehalten. Sie habe das Opfer nur mit den Nägeln an der Hand erwischt. Die anderen Verletzungen könne sie sich nicht erklären, „sie wolle nur Schmerzensgeld herausschinden“.

Versuchte Ohrfeige

Der Ehemann gab an, er hätte sich auf seine Ex stürzen und ihr eine Ohrfeige verpassen wollen, sei aber ebenfalls zurückgehalten worden. Er habe das Opfer gar nicht berührt. Der Bekannte, in dessen Garten sich der Vorfall abgespielt hatte, bestätigte im Wesentlichen die Aussagen der Beschuldigten. Er habe beim Opfer keine Verletzungen außer einer Rötung am Arm bemerkt.

Das Opfer wirkte vor Gericht etwas konfus, korrigierte zum Teil seine Angaben, die es bei der Polizei getätigt hatte. Die Richterin sah den Tatbestand der versuchten Körperverletzung beim vorbestraften 33-Jährigen erfüllt und verurteilte ihn zu vier Monaten bedingter Haft und der Verpflichtung ein Anti-Aggressionstraining zu absolvieren. Seine bisher unbescholtene Ehefrau bekam drei Monate bedingte Haft wegen Körperverletzung. Sie habe das Opfer am Arm verletzt, sagte die Richterin in ihrer Begründung. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger