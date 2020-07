Erste Fair Traide Gemeinde im Bezirk Waidhofen

THAYA. Die Marktgemeinde Thaya schloss am Samstag im Rahmen des ersten Schmankerlmarktes ein Abkommen mit Faire Trade Österreich ab und ist jetzt die erste Fair Trade Gemeinde des Bezirks. Fair Trade Österreich kontrolliert die Weitergabe der Preise an Bauern und schafft somit ein besseres Auskommen für sie. Unter dem Fair Trade Zeichen werden vor allem Produkte gehandelt, die in Österreich nicht angebaut werden können. Der lokale Nah&Frisch widmet den Fair Trade Produkten sogar ein eigenes Regal.

Außerdem wurde der Marktgemeinde ein Bildungsscheck von der Organisation Südwind überreicht, um es Schülern zu ermöglichen, die Grundlagen für fairen Handel zu erlernen.