Der Landjugend Sprengel Dobersberg startete heuer zum ersten Mal so richtig in den Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich. Beim Projektmarathon geht es darum, ein gemeinnütziges Projekt im eigenen Ort innerhalb von 42,195 Stunden umzusetzen.

DOBERSBERG. Der Sprengel Dobersberg erhielt die Aufgabenstellung, neue Sitzgelegenheiten bei der Kirche zu bauen. Die Gemeinde Dobersberg stellte das Arbeitsmaterial zur Verfügung und die Mitglieder konnten am Bauhof in Dobersberg die neuen Bänke zusammen bauen. Die fleißigen Mitglieder konnten insgesamt über das Wochenende vier neue Bänke zusammen schrauben. Beim Eingang zum Naturpark steht ab jetzt eine Bank auf einem Untergrund aus Keramikpflaster, das ebenfalls von den Mitgliedern gelegt worden ist.

Weiters wurde eine alte Bank zerschnitten und da die Nachhaltigkeit im Verein eine große Rolle spielt, konnte der Sprengel zusätzlich zwei Blumenbeete und einen Fahrradständer bauen. Die Blumen wurden von der Baumschule Bauer aus Merkengersch gesponsert.

Des Weiteren wurde noch eine Zusatzaufgabe gemeistert. Die Landjugend Österreich startet mit der Landwirtschaftskammer eine Kampagne „Hier isst Österreich“ und dazu konnten zwei Schilder gebastelt werden, die zum einen beim Bäuerinnenladen in Dobersberg, zum anderen bei der Familie Schmid in Merkengersch aufgestellt werden.

Am Sonntag um 15 Uhr wurde das Projekt präsentiert. Bürgermeister Martin Kößner und Bettina Pabisch waren mit dabei, ebenso wie auch Vizebürgermeister Lambert Handl, Naturparkobmann Leo Ledwinka, JVP-Obmann Dominik Meller, Gemeinderatsabgeordneter Leonhard Meier, Kulturreferentin Anita Fröhlich und die Familien Schmid und Bauer aus Merkengersch.

Der Sprengel Dobersberg bedankt sich mit seinen elf Mitgliedern, die am Projekt teilgenommen haben, herzlichst bei der Gemeinde, insbesondere beim Herrn Bürgermeister Martin Kößner, für die tolle Zusammenarbeit.