Am Abend des 4. August 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt zu einem technischen Einsatz gerufen. Ein umgestürzter Baum ragte in die Fahrbahn der L60 Richtung Ellends.

Gemeinsam mit der Straßenmeisterei wurden die in die Fahrbahn ragenden Äste abgeschnitten und von der Straße entfernt.

Nach dem Entfernen der Äste und einer kurzen Reinigung der Straße konnte die Stadtfeuerwehr mit 2 Fahrzeugen und 9 Mitgliedern wieder reinrücken.

Bilder: ÖA FF Groß-Siegharts-Stadt