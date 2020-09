Der 23-jährige, inzwischen geschiedene Gastronom aus dem Bezirk Waidhofen, stand am Kremser Landesgericht vor dem Richter. Und das kam so: Zwischen den ehemaligen Ehepartnern war ein Rosenkrieg, der am Bezirksgericht Waidhofen um das Sorgerecht eines der beiden Kinder ausgetragen wurde, eskaliert.

Schwerwiegende Vorwürfe

Im Zuge der Streitigkeiten warf ihm die Ehefrau Körperverletzung sowie Nötigung vor. Er soll ihr im Zuge einer Auseinandersetzung Verletzungen an Brustkorb, Kopf sowie eine Prellung der Halswirbelsäule zugefügt haben. Schließlich soll er sie noch mit Gewalt am Verlassen eines Zimmers gehindert und somit genötigt haben, als sie aus diesem flüchten wollte.

Freunde

Bei der Verhandlung sagte der Angeklagte zum Richter, dass er nichts sagen werde, außer, „wir haben jetzt einen gemeinsamen Anwalt, haben das gemeinsam gelöst und sind jetzt Freunde“.

Das Opfer entschlug sich der Aussage. Der Richter fällte einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft erhob keinen Einspruch. Rechtskräftig. So kann man Gerichte auch beschäftigen. -Kurt Berger