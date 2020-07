Gemeinsam macht lesen Spaß

WINDIGSTEIG. Das Vorleseprojekt der 1. Klasse zählt zu den besten

neun Gewinnerschulen des Buchklubs.

Im Herbst waren Österreichs Volksschulen eingeladen am Vorleseprojekt

"Wir lesen gemeinsam!" teilzunehmen, um mehr Zeit für das Vorlesen im

Alltag zu schaffen. Unsere erste Klasse mit ihren Lehrerinnen Tanja Esche

und Magdalena Koller erhielt für ihr besonderes Engagement als Preis

einen Büchergutschein im Wert von 50 Euro

Bei diesem Projekt wurden die Eltern schon von Beginn an in die

Leseerziehung mit einbezogen. Jeden Monat gab es zusätzlich zwei

Vorlesestunden in der Schule, die von engagierten Müttern mitgestaltet

wurden.