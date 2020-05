Hartl Haus: Update Corona-Schutzmaßnahmen

BEZIRK. Bei Hartl Haus laufen seit Mitte April wieder die Produktion und Montage der Fertighäuser und Tischlereiprodukte im reduzierten Ausmaß. Aktuell sind circa 75 Prozent der Mitarbeiter im Einsatz. Kurzarbeit läuft bis auf Weiteres.

Schutzmaßnahmen: Homeoffice und kleinere Teams



Nach wie vor liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und damit aktiv auch gegen die Verbreitung des Corona-Virus zu arbeiten.

Dafür wurde der Homeoffice-Anteil erhöht. Im Produktionsbereich gehört so gut wie möglich Abstandhalten und das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken mittlerweile zum Alltag. Zusätzlich stehen zahlreiche Ausgabestationen mit Handdesinfektionsmitteln im gesamten Areal zur Verfügung. Arbeitsablaufe wurden umgestaltet, um in kleineren Teams arbeiten zu können. Derzeit sind rund dreiviertel der Mannschaft im Einsatz.

Möglich macht diese Reduzierung das COVID-19-Kurzarbeitsmodell, das Hartl Haus bereits seit Mitte März in Anspruch nimmt. Die Weiterführung dieses Modells ist auch für die nächste Zeit geplant.

Hartl Haus unterstützt mit kostenlosem Essen

„Besonders während der Pausen lässt man die Vorsicht gerne mal etwas schleifen und trifft auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen und Teams. Hier müssen sich alle leider bis auf weiteres stark einschränken. Als kleiner Ausgleich dafür und um die Gastronomie und Nahversorger zu unterstützen wurden die Kosten für Mittagessen und Bäcker Verpflegung vom Unternehmen im April vollständig übernommen - auch damit nicht mit Bargeld hantiert werden musste“, ist Direktor Yves Suter sicher, mit diesen Maßnahmen einen weiteren wichtigen Schritt zur Unterstützung der Gesundheit seiner Mitarbeiter getroffen zu haben.

Hartl Haus hat in der Zeit der Schutzmaßnahmen von „Foggy Mix“, Waidhofen und „Gasthaus zur Sonne“, Schrems die Mittagsmenüs für seine Mitarbeiter bezogen und mit dieser Aktion auch die lokale Gastronomie unterstützt. Die Bäckerwaren wurden von der Bäckerei Kasses aus Thaya geliefert.