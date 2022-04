Holz als idealer Rohstoff im Haus

WAIDHOFEN. Alles rund ums Haus. Dafür ist Holz der beste Rohstoff. Das weiß auch Unternehmer Lukas Müllner. "Parkettböden sind die idealen Untergründe für einen modernen und zeitgemäßen Lebensstil, so Müllner. Dieser besonders natürliche Boden ist nicht nur nachhaltig, ökologisch, regional

und klimaverträglich, sondern schmeichelt mit seiner angenehmen Oberfläche und seiner

lebendigen Optik unseren Füßen und unserer Haut. Die Auswahl an Holzböden ist dabei

beinahe unendlich und eignet sich mit seiner Vielfalt an Möglichkeiten für jeden Wohnstil.

Die aktuell äußerst beliebte Eiche besticht mit seiner Robustheit und Lebendigkeit, ist für

jeden Raum geeignet und wird von vielen österreichischen Firmen regional hergestellt.

Durch geölte, gebürstete oder auch handbearbeitete Oberflächen entstehen individuelle

Kunstwerke, auf denen sich Jung und Alt mit jedem Schritt wohlfühlen und mit seiner

warmen Oberfläche ist das Barfußgehen auch bei ausgeschalteter Fußbodenheizung ein

Genuss.