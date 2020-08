Hundepfoten am heißen Asphalt- ein No- Go

BEZIRK. Immer wieder sieht man bei den Temperaturen die sogenannten "Hundefreunde". Ziemlich witziges Wort, denn den Hund am heißen Asphalt stehen lassen und mit Bekannten tratschen hat nichts mit Hundefreund zu tun. Wir sprachen mit Tierärztin Silke Mlejnek, über Tipps und Tricks bei den heißen Temperaturen und was man tun soll wenn der Vierbeiner leidet.

"Die Leute unterschätzen die Temperaturen einfach ständig. Sei es im Auto oder beim Spaziergang oder Gassi gehen. Die echten Canicross Leute trainieren maximal bei Temperaturen von 20 Grad. Es wäre dreimal besser mit dem Hund an einen schattigen Badeteich zu fahren oder erst am Abend nach 19 Uhr oder morgens vor 8 Uhr eine Runde zu gehen.Da haben doch alle etwas davon", so die Expertin.

Die Probleme dabei

Das Hauptproblem ist ja nicht nur Kreislauf, Kondition, Hitzestau sondern auch die ganzen Brandverletzungen mit Verlust der Ballenhaut bei so heißen Temperaturen. Man kann auch seinen Hund im Sommer auslasten aber definitiv nicht so. Asphalt meiden und einfach in den Wald gehen. Natürlich erst am Abend. Der Waldboden ist für die Pfoten wirklich das Beste. Verletzungen oder Verbrennungen an den Ballen mit Ablösung der Ballenhaut sieht man leider immer wieder.

Was tun im Notfall?

Ab zum Tierarzt. Je nach Schweregrad bekommt der Hund natürlich Salben, Verbände und Schmerzmittel. In ganz schlimmen Fällen auch zusätzlich Antibiotika wegen der Infektionsgefahr. Offen lassen würde ihnen zu sehr weh tun. Dauert mindestens 1-2 Wochen bis die Ballenhaut sich wieder regeneriert hat und belastbar ist, so der Tipp von Mlejnek.