Die Klettertrompete wächst als verholzender Kletterstrauch mit Schlingranken, die sich mit Haftwurzeln an Mauern oder Rankgittern in die Höhe ziehen.

Sie gehört daher zu den Selbstklimmern und braucht nicht unbedingt eine Rankhilfe.

Ihr Wuchs ist ziemlich stark und je nach Standortbedingungen kann sie eine Höhe von bis zu 10 Metern erreichen.

Diese bezaubernden Pflanzen sind mit bis zu 20 Zentimeter langen Trauben ausgestattet. Daran haften ihre Blüten. Als Kletterpflanze oder als Strauch, setzt sie wunderschöne Akzente. Die Blüten erscheinen in Form kleiner Trompeten und sind ein beliebtes Ziel vieler kleiner Insekten.

Auch das auffallend schöne Laub der Klettertrompete ist, mit seiner frischen grünen Farbe, von dekorativem Wert. Sehr anspruchslos zeigt sich diese Pflanze, allerdings genießt sie mit Vorliebe einen sonnigen Standort.

Der lange Zeitraum der Blüte, von Juli bis Oktober, bezaubert jeden Gartenliebhaber. Die Klettertrompete ist eine laubabwerfende, verholzende Liane. Sehr schnell wachsend erreicht sie mit Hilfe ihrer Haftwurzeln Wuchshöhen von 5 bis 10 Metern, gelegentlich auch 12 Metern oder mehr. Die Kapselfrüchte benötigen zum Reifen viel Wärme. Beim Aufspringen der Kapselfrüchte werden die Samen durch den Wind ausgebreitet.

Die Klettertrompete bringt durch ihre auffallend trompetenartigen Blüten und ihre Früchte, welche wie riesige Bohnen aussehen, tropisches Flair in Ihren Garten.

Eine wunderschöne und dekorative Zierpflanze