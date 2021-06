Zwei Männer wanken vor genau 95 Jahren blutüberströmt aus dem Wald. Grund ist eine Dreiecksbeziehung, die für zwei Personen tödlich endet und eine Tragödie, deren Spuren man noch heute sieht.



RAABS. Über steile Waldwege führen den Wanderer Holztäfelchen mit der Aufschrift "Mausoleum" auf den richtigen Pfad. Auf einem Felsen hoch über der Thaya mit Blick auf Kollmitzgraben steht mitten im Wald ein düsterer Bau. Hier liegen die sterblichen Überreste der Familie Klinger. Bis heute erinnert das Gebäude an jenes Drama, das sich in diesen Wäldern im Jahr 1926 abgespielt hat.

Die Geschichte beginnt mitten im Ersten Weltkrieg. 1916 heiratet der reiche Textilerbe Hugo Klinger von Klingerstorff seine Sybille, eine geborene Gräfin Spiegelfeld. Die hübsche junge Dame war deutlich jünger als ihr Gatte und vor ihrer Hochzeit laut zeitgenössischen Medienberichten in der Hauptstadt Wien durch ihre wunderschöne Singstimme einigermaßen bekannt.

Doch die Großstadt der untergehenden Monarchie lässt Sybille hinter sich und zieht zu ihrem Mann nach Raabs. Ihm gehört damals quasi der halbe Ort, samt Burg, der Herrschaft Großau und der Ruine Kollmitz. Der Historiker und Raabser Stadtarchivar Erich Kerschbaumer schätzt, dass von 2.000 Hektar Grundbesitz nicht viel abgehen wird. Eine gute Partie also für Sybille, denn ihre Familie galt trotz ihrem Stand im hohen Beamtenadel als nicht besonders begütert.

Hugo und Sybille Klinger von Klingerstorff

Die Ehe verlief "gewöhnlich" wie in den damaligen Zeitungen berichtet wird. Hugo und Sybille bekommen drei Kinder: Maria Magdalena (1918), Hubert (1920) und Albertine (1921). Doch das Interesse Hugos an seiner Frau erkaltete - er widmete sich lieber der Jagd. Die vernachlässigte Sybille erkrankte schließlich und begab sich 1925 auf Kur nach Meran.

Dort lernte sie einen jungen Russen namens Cyrill Orlov (häufig Kyrill Orloff oder Orlow geschrieben) kennen. "Der behauptete er sei ein von der kommunistischen Oktoberrevolution vertriebener Graf. Der angebliche russische Adelige verdiente als Pianist in fashionablen Hotels sein Geld und glaubte, seine finanziellen Probleme durch die Heirat einer reichen Witwe lösen zu können", berichtet Kerschbaumer.

Tragische Liebe

Sybille verliebte sich jedenfalls unsterblich in den attraktiven und weltgewandt auftretenden jungen Mann. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Berichte teils deutlich auseinander. Einerseits hieß es, Hugo und Cyrill hätten sich getroffen um über die Scheidung zu verhandeln. Andernorts wird berichtet als Sybille nach Raabs zurückkehrte bat sie ihren Gatten Hugo er möge sie freigeben, doch dieser sträubte sich.

Cyrill Orlov gab sich als von den Kommunisten vertriebener russischer Adeliger aus. Er hielt sich als Klavierspieler in feinen Hotels über Wasser.

Orlov zog nach Wien und hielt telefonisch Kontakt mit Sybille. Angeblich soll sich Orlov schon Ende Mai in der "Zinnkammer" des Schlosses Raabs versteckt gehalten haben mit dem Plan den Gatten seiner Geliebten zu erschießen und die Tat anschließend wie einen Selbstmord aussehen lassen. Sogar einen Abschiedsbrief von Hugo sollen Sybille und Cyrill gefälscht haben. "Ob das tatsächlich so passiert ist, kann aber niemand mehr mit Sicherheit sagen", hegt Kerschbaumer Zweifel.

Zwei Schüsse im Wald

Fix ist: Am 2. Juni 1926 kam es schließlich zur fatalen Begegnung in den Wäldern rund um Raabs, an dessen Ende Hugo und Cyrill beide schwer verletzt wurden. Klinger hatte eine Schusswunde im Rücken, die nur knapp das Rückenmark verfehlte. Orlov war am Arm schwer verletzt worden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht und gleich darauf verhört beziehungsweise von Reportern interviewt. Orlovs Version war, dass er sich lediglich mit Hugo zu einer Unterredung treffen wollte und ihn davon überzeugen wollte der Scheidung zuzustimmen.

Dieser habe jedoch plötzlich zu seinem Jagdstutzen gegriffen, worauf Orlov seine Pistole zog und auf Hugo schoss. Klinger jedoch behauptete von hinten attackiert worden zu sein. Diese Variante sei laut dem Historiker wahrscheinlicher, wie sonst hätte Klinger in den Rücken geschossen werden können. "Die Aussicht eine reiche Witwe zu heiraten gefiel Orlov. Nur dazu musste sie eben erst zur Witwe werden".

Das Drama endet tödlich

Am 3. Juni betraten Gendarmeriebeamte das Schloss Raabs. Sybille sollte ihre Aussage vor dem Untersuchungsrichter machen. "Ich komme gleich hinunter, ich muß mich nur umkleiden", rief sie den Gesetzeshütern zu. Der Beamte ging, kam aber nur bis zum Treppenhaus, bevor er einen Schuss hörte. Sybille hatte sich eine Pistole an die Schläfe gehalten und abgedrückt. Sie war sofort tot.

Sterbebucheintrag von Sybille Klinger von Klingerstorff

Cyrill Orlov wurde operiert und die Ärzte im Krankenhaus Waidhofen gingen davon aus, dass sie seinen Arm retten konnten. Doch Cyrill Constantin Orlov starb am 15. Juni gegen halb 2 Uhr nachmittags im Krankenhaus Waidhofen an einer Lungenentzündung. Er wurde am Friedhof in einem Grab an der rechten Mauer zur Stadt beigesetzt das heute nicht mehr besteht.

Cyrill Orlov wird im Krankenhaus Waidhofen aufgebahrt.

Hugo Kinger erholte sich von den Schussverletzungen wohl auch weil die Patrone fehlerhaft war. Zu Ehren seiner Gattin ließ er ein prächtiges Grabmal am so genannten Uhufelsen - dem Lieblingsplatz von Sybille - errichten. Hier ruhen die sterblichen Überreste die gesamte Familie bis heute. Zuletzt wurde hier 2020 die Tänzerin Baronin Elfriede Klinger von Klingerstorff bestattet.

