Letztes Wochenende fand im Stadtsaal Waidhofen unter strengen Corona-Auflagen die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen statt.

WAIDHOFEN. Feuerwehrkommandant Christian Bartl konnte die Sitzung eröffnen und zahlreiche Feuerwehrmitglieder begrüßen. Kommandant Bartl gab einen kurzen Rückblick über das abgelaufene Jahr 2021 und Ausblicke auf geplante Projekte im Jahr 2022. So wird in den nächsten Monaten die neue Drehleiter ausgeliefert, im Laufe des Jahres eine PV-Anlage am Dach des Feuerwehrhauses installiert und auch die Notstromversorgung des Feuerwehrhauses sichergestellt werden.

Runder Geburtstag

Einen Tag vor der Mitgliederversammlung feierte Ehrenhauptlöschmeister Otmar Polzer seinen 80. Geburtstag. Im Namen aller Feuerwehrkameraden überreichte das Feuerwehrkommando dem Jubilar eine kleine Aufmerksamkeit und gratulierten Otmar Polzer zum runden Geburtstag.

Im nächsten Tagesordnungspunkt wurden folgende Ernennungen vom Feuerwehrkommandanten durchgeführt:

LM Thomas Pfabigan zum Sachbearbeiter Wasserdienst

PFM Julia Pollek zur Jugendbetreuerin

LM Gerald Schlüter-Polt zum Gruppenkommandant Gruppe 4

Ein besonderes Highlight für die Feuerwehr Waidhofen war die "Angelobung" von elf Feuerwehrjugendmitgliedern im Rahmen dieser Mitgliederversammlung. Kommandant Christian Bartl bedankte sich recht herzlich bei den Jugendlichen für ihr Engagement und überreichte jedem Mitglied die "Versprechungsurkunde" als Andenken an diesen Moment.

1.583 geleistete Stunden

Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Manfred Astner präsentierte im Anschluss die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres. Es wurden insgesamt 193 Einsätze mit 1.583 Einsatzstunden geleistet. Dabei konnten 16 Personen und 21 Tiere aus einer Notlage befreit werden. Insgesamt wurden rund 7.200 ehrenamtliche Stunden von den Feuerwehrmitgliedern aufgebracht.

Der Leiter des Verwaltungsdienstes OV Karl Prokupek präsentierte den anwesenden Feuerwehrmitgliedern den jährlichen Finanzbericht und den Voranschlag 2022, welcher anschließend zur Beschlussfassung gelangte.

In den abschließenden Worten bedankte sich Kommandant Christian Bartl recht herzlich bei den Kommandomitgliedern, den Chargen, den Sachbearbeitern und bei allen Feuerwehrmitgliedern für ihre Arbeit im letzten Jahr.