Neue Termine vom Kommunalzentrum Gastern

GASTERN. Aufgrund des Coronavirus musste auch das Kommunalzentrum Gastern bis auf weiters ihre Termine absagen. Jetzt endlich gibt es neue Termine. Den Beginn macht die Veranstaltung mit Monika Stadler am 17.Juli 2020 ab 20 Uhr unter dem Motto "Free Spirit" in der Pfarrkirche Gastern.Weiter geht es dann am 22. August mit dem Ensemble "Dal Cuore". Dies zeigt einen lebendigen Klang in alten Mauern. Ein wahrer Kultursommer erwartet Sie. Aber nicht nur im Sommer sondern auch der Herbst bringt jede Menge Kultur mit sich. Am 18. September gibt es Heilbutt und Rosen ab 20 Uhr und am 16. Oktober ab 20 Uhr gibt es die Borderland Dixieband. Jazz der Waldviertler Art. Weiter geht es am 6. November mit einem Theater von Heinz Mareck ab 20 Uhr und zuguter Letzt am 18.12. das Weihnachtsprogramm von Jimmy Schlager.

Die Veranstaltung von Hans Therssink wurde auf 2021 verschoben.