Thayarunde bei Dobersberg: Die Kreuzung mit der B30 durch eine neue Unterführung entschärft.

DOBERSBERG. Ein weiterer Baustein zur Erhöhung der Sicherheit wird in Dobersberg in die Thayarunde eingefügt– die Kreuzung mit der Bundesstraße B30 gehört bald der Vergangenheit an. An dieser Stelle kam es immer wieder zu brenzligen Situationen und gerade für kleine Kinder war die Querung oft problematisch.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir eine weitere Maßnahme zur Steigerung der Sicherheit auf der Thayarunde errichten dürfen und befinden uns dadurch auf bestem Wege, diesen Abschnitt der Strecke für das Qualitätssiegel „Radl for Kids“ vom Land NÖ zu bekommen“, so Obmann Eduard Köck. Er denkt bereits an die weiteren geplanten Initiativen für Jugendliche wie Errichtung eines Mountainbike Trail Centers oder die Erweiterung eines BMX-Parcours.

Der Zukunftsraum Thayaland investiert stetig in den Thayarunde Radweg um das Qualitätsniveau zu heben und die Sicherheit zu verbessern. „In Dobersberg entsteht eine weitere Attraktion - mit dieser Unterführung bringt sie die Radstrecke nah an den Fluss heran und zeigt die naturräumlichen Besonderheiten des Naturparkgeländes“, weist Bürgermeister Martin Kößner auf den Naturpark Dobersberg hin, der heuer ganz im Zeichen der Schmetterlinge steht.

Und dass gerade auf den Thayawiesen an den Nachmittagen viele Schmetterlinge unterwegs sind, bestätigt auch KLAR! Manager Martin Schrammel: „Durch solche Baumaßnahmen fördert man das Alltagsradfahren und in Kombination mit E-Bikes gelingt ein weiterer Schritt zur Umsetzung der Mobilitätsziele des Landes NÖ: der Verdoppelung der mit dem Rad zurückgelegten Wege bis 2030!“ Die Erhöhung des Radverkehrs trägt einerseits zur Steigerung der Gesundheit bei und andererseits reduziert es den Kraftfahrzeuganteil in unserer Region -beides nötige Maßnahmen angesichts des fortschreitenden Klimawandels.