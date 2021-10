Neues Jahresticket

BEZRIK. Ab sofort werden mehr als 30.000 Flyer an 75 Bahnhöfen und Haltestellen in ganz Niederösterreich durch die Funktionäre der Volkspartei NÖ verteilt. Dabei wollen wir die Bevölkerung über die neuen Jahrestickets informieren, durch sie bis zu 61 Prozent sparen können, gleichzeitig aber unserer Forderung aus dem ‚1.2.3 Mobilitätsplan blau-gelb‘ Nachdruck verleihen: Auf billiger muss jetzt auch besser und bequemer folgen. Der Preis kann jetzt nur ein erster Schritt für einen attraktiven Öffentlichen Verkehr sein. BR Eduard Köck und die Funktionäre der Stadtgemeinde Waidhofen verteilten Flyer und Kipferl an der Bushaltestelle in der Gymnasiumstraße.