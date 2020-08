Palmlilie - Yucca - Agavengewächse

Die riesigen Blüten lassen den Atem stocken, wenn sie sich im Sommer über den mächtigen Blättern erheben. Über und über mit anmutigen Glöckchen besetzt in edlem Cremeweiß, ist der Zierwert einer Garten-Yucca während der Blütezeit kaum zu übertrumpfen. Dank ihres majestätischen Habitus, dem immergrünen Laub und der robusten Winterhärte, setzt sich die Palmlilie zu jeder Jahreszeit im Garten dekorativ in Szene.

Palmlilien sind mehrjährige, verholzende Pflanzen. Manche Arten bilden einen einzigen Stamm, andere Arten verzweigen sich. In Rosetten stehen die ungestielten, einfachen, parallelnervigen, derben, spitzen, starren Laubblätter. Die Blattränder sind glatt oder seltener gezähnt. Je nach Art können Pflanzen, die älter als zehn Jahre sind, blühen. Es werden Kapselfrüchte oder Beeren gebildet. Jede Frucht enthält viele schwarze, manchmal graue Samen.

Einige Arten sind frosthart, so dass sie auch im mitteleuropäischen Klima überleben.

Die Pflanzen sind baumförmig mit untersetztem, kurzem bis großem, unverzweigtem oder verzweigtem Stamm. Die Fädige Palmlilie, auch Garten-Yucca genannt, ist äußerst anspruchslos. Sie wächst problemlos auf allen durchlässigen Böden und stellt im Hochsommer ihre prächtigen Blütenstände zur Schau.