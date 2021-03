Die Bezirksblätter durfte einen Nachmittag in der Teststraße verbringen und selbst Hand anlegen.

WAIDHOFEN. Donnerstag, 16 Uhr: Schon jetzt stehen die Menschen Schlange vor der dem Gebäude der ehemaligen Gärtnerei Jirku. Sie sind hier um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Drinnen sind die Vorbereitungen schon so gut wie abgeschlossen, an fünf Stationen warten je zwei Mitarbeiter des Roten Kreuzes auf die Testpersonen, im Vorraum sorgen die Mitarbeiter des Rathauses für einen geordneten Ablauf. Sie übernehmen notfalls sogar die Anmeldung für alle jene, die sich am Computer nicht so gut auskennen. Die Türen werden schon etwas früher geöffnet, denn draußen schneit es und man will die Menschen nicht zu lange in der Kälte stehen lassen.

Selbsttest

Doch heute ist alles anders - die Bezirksblätter durften nämlich dank Unterstützung der Stadtgemeinde Waidhofen und dem Roten Kreuz Waidhofen den Ablauf an nicht-medizinischen Stationen durcheinanderbringen. Ein wenig nervös sind wir schon, als uns Organisationstalent Christina Huber ihren Sitzplatz mit den Worten "Das ist eh ganz einfach" überlässt.

Wir finden uns vor einem Tablet und einem Stapel Pickerl mit QR Code wieder. Diesen müssen wir scannen und die Sozialversicherungsnummer der Kunden eingeben. Nicht falsch verstehen: Tippen ist unser Job, aber da werden wir schon ein wenig nervös. Vertippen wir uns bei einer Zahl in der Zeitung, ist das zwar unangenehm, aber selten lebensbedrohlich. Mit einem unbedachten Zahlendreher möglicherweise für einen Corona-Cluster zu sorgen dagegen schon.

Sorgen für den reibungslosen Ablauf: Christina Huber (vorne) und Manuela Theurer (hinten)

hochgeladen von Peter Zellinger

Während wir also vorne mit den Gästen ein wenig Schmäh führen, schwitzen die Mitarbeiter im hinteren Teil des Gebäudes. Wortwörtlich, denn es handelt sich um das Glashaus der ehemaligen Gärtnerei. Das drei bis vier Stunden lang in voller Schutzausrüstung durchzuhalten ist auch nach dem sechsten Dienst in der Teststation noch immer nicht ganz einfach, wird uns versichert.

Positivraten sinken

Ansonsten ist der Ablauf mittlerweile Routine - daran können auch zeitraubende Journalistenfragen wenig ändern. Um die 600 Personen kommen pro Öffnungstag unter der Woche. Am Samstag ist dann meist mehr los: 912 Nasopharyngealabstriche wurden zu Spitzenzeiten gemacht. Über 1.000 Freiwilligenstunden wurden allein an der Teststraße in Waidhofen geleistet.

Walter Grün-Lutterotti wertet die Tests aus. An diesem Nachmittag sollte kein positiver dabei sein.

hochgeladen von Peter Zellinger

"Bei den Positivraten sehen wir eine deutliche Entwicklung nach unten", sagt Stadtamtsdirektor Rudolf Polt, der ebenfalls vorbeikommt um sich testen zu lassen. "Aktuell sind wir bei einem oder vielleicht zwei positiven Tests". Das war vor ein paar Wochen noch anders, als der Cluster in Thaya ausbrach. Da schnellte auch die Zahl der Corona-Positiven in die Höhe, mittlerweile habe sich die Lage aber wieder entspannt.

Keine Entwarnung

Eine Entwarnung ist das aber immer noch nicht. Denn die Sorge um die deutlich aggressiveren Virusmutationen ist spürbar, sagt Bernhard Schierer, Geschäftsführer des Roten Kreuzes. Hubert Grün-Lutterotti ist der Herr über die Wattestäbchen und damit im direkten Patientenkontakt. Er würde sich wünschen, dass nicht sich mehr Menschen drübertrauen würden und testen gehen. Warum das bei 600 Gästen pro Tag ein Problem ist? "Zu 70 Prozent sind es immer die gleichen Personen, die sich testen lassen. Es gibt noch viele, die noch gar nicht testen waren. Jeden, den wir zusätzlich testen dürfen, bedeutet mehr Sicherheit für uns alle".

598 Personen ließen sich an diesem Donnerstag testen - und alle waren negativ. Zwei Tests waren ungültig. Dass das daran liegt, weil wir uns vertippt haben, wird von den Organisatoren bestritten. Danke dafür!

