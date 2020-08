Das Disco-Zelt am Horner Hauptplatz war in der Silvesternacht 2019 brechend voll. Auch der achtfach wegen Körperverletzung vorbestrafte 25-Jährige aus Groß-Siegharts, Bezirk Waidhofen, wollte feiern. Er war erst im November nach Verbüßung einer Haftstrafe entlassen worden.

Faustschlag

Nach Mitternacht kam es zum Streit mit einem 30-jährigen Gast aus dem Bezirk Horn. Ein Wort gab das andere und der 25-Jährige versetzte dem Kontrahenten einen Faustschlag. Beide fielen zu Boden und wurden von anderen Besuchern getrennt. Im Spital wurde beim Opfer ein komplizierter Nasenbeinbruch konstatiert.

Keine Erinnerung

Schon bei der ersten Hauptverhandlung am Kremser Landesgericht hatte der Angeklagte angegeben, dass er sich wegen starker Alkoholisierung an keine Details erinnern könne. Er räumte ein, es sei möglich, dass er die Verletzung verursacht habe. Wenn dem so sei, sei er bereit dafür gerade zu stehen und dem Opfer Schmerzensgeld zu zahlen.

Weitere Zeugen

Jetzt waren am Kremser Landesgericht weitere Zeugen geladen, die jedoch nichts Wesentliches zum Ablauf des Geschehens und zur Wahrheitsfindung beitragen konnten. Alle hatten den Raufhandel erst bemerkt als beide Kampfhähne bereits am Boden lagen. Blieb die Aussage des Opfers bei der Polizei und am ersten Verhandlungstag, dass ihm der Beschuldigte mit der Faust voll ins Gesicht geschlagen habe.

Besser im Griff

Verteidigung und Bewährungshelferin gaben an, dass der Angeklagte jetzt Arbeit gefunden habe und den Alkohol besser im Griff habe. Sie ersuchten, vom Widerruf einer noch offenen Bewährungsstrafe von zwei Monaten abzusehen und baten um ein mildes Urteil.

Strafrahmen bis 7,5 Jahren

Auf Grund der Vorstrafen und der raschen Rückfälligkeit bestand für die Richterin die Möglichkeit den Strafrahmen von bis zu 7,5 Jahren Haft auszuschöpfen. Sie schenkte den Angaben des Opfers Glauben und verhängte eine unbedingte Haftstrafe von zwei Jahren. Die offene Strafe wurde nicht widerrufen sondern von drei auf fünf Jahre Bewährung verlängert. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger