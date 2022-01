Konstantinos Bitsios stellte den Schülern der Wirtschaftsakademie Waidhofen/Thaya die von ihm gegründete Initiative SchülerInnen.gestalten.Wandel vor. Diese Initiative soll es ermöglichen, dass Schüler in Lösungsprozesse eingebunden werden.

WAIDHOFEN/THAYA. Die Schüler haben dabei die Möglichkeit an Dialogveranstaltungen teilzunehmen. Die Jugendlichen können sich aus den über 200 Teilnehmern aus dem Bereich Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Dialogpartner suchen, mit denen sie dann persönlich in der Schule oder per Videokonferenz zusammentreffen.

Außerdem werden für die jungen Menschen jedes Schuljahr große Diskussionsrunden organisiert, an denen mehrere Vorstände, Geschäftsführer, Künstler, Journalist, etc. teilnehmen. Bereits am 13. Jänner beteiligten sich Schüle aus der HAK Waidhofen an einer solchen Großdiskussion. Martina Olf-Meindl (Merck – Pharmaindustrie), Martin Butollo (Commerzbank), Christopher Mayr (Kwizda) und Heimo Scheuch (Wienerberger) traten mit den Jugendlichen in einen Dialog.

Die Vertreter der Unternehmen wollten von den Schülern wissen, welche positiven und negativen Erfahrungen sie im Rahmen ihrer Praktika gemacht haben und wie sie ihre persönliche Zukunft einschätzen. Besonders Engagierten wurde die Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche zugesichert.