Sehenswürdigkeiten in Pfaffenschlag

PFAFFENSCHLAG. Die Pfarrkirche zum heiligen Martin wirkt aufgrund ihrer verschiedenartigen Bau-Elemente besonders eindrucksvoll. Ihr Kern ist romanisch und gotisch. Im 19. Jahrhundert wurde das Gotteshaus einer Umgestaltung unterzogen. In Schwarzenberg steht bis heute ein historischer Dreiseithof aus dem 18. Jahrhundert. In Großeberharts lassen sich die hübsche Ortskapelle aus 1873 sowie eine kleine Wegkapelle von 1731 entdecken. Weitere Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Pfaffenschlag sind in Kleingöpfritz seit 1783 eine Ortskapelle, die 1895 ausgebaut wurde. Die Ortskapelle in Rohrbach wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet. In Groß-Eberharts besteht die Ortskapelle mit ihrem neobarocken Altar zumindest seit 1873. Die Ortskapelle von Artolz wurde 1874 erbaut und erhielt 1904 einen Turm.

Im Osten von Pfaffenschlag steht eine steinerne Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk aus dem 18. Jahrhundert.