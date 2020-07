Spendensammelaktion für einen guten Zweck

GÖTZLES. Am Faschingsdienstag wurde erstmals eine Spendensammelaktion bei der "Verkehrsinsel" in Götzles veranstaltet. Die Begeisterung war groß und die Spendenaktion kam sehr gut an. Insgesamt konnten über 1.000 Euro gesammelt werden. Dieser Betrag wurde dann vom Dorferneuerungsverein Götzles verdoppelt. Die Spende wurde nun mit großer Freude Familie Kuschal aus Groß Siegharts übergeben. Besonders Florian war von dem Besuch der Götzleser überwältigt. Florian ist seit Geburt an schwerstbehindert, deshalb freut sich seine Familie über die finanzielle Unterstützung. Da die Spendensammelaktion so gut ankam wird das Event auch nächstes Jahr am Faschingsdienstag stattfinden.