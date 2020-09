Richard Damberger rechnet mit der Stadt ab und wirft den Verantwortlichen mangelnde Absprache und Wortbruch vor.



WAIDHOFEN. Dass im Keller des Stadtsaals - "Höll" genannt - recht ausgiebige Partys gefeiert werden, ist in Waidhofen allgemein bekannt. Jetzt wurde es der Stadtgemeinde Waidhofen aber zu wild und sie ließ die Feier mit Polizeiunterstützung auflösen. Damit nicht genug wurde Richard Damberger am vergangenen Mittwoch der Pachtvertrag gekündigt.

Wirt schlägt zurück

Das ließ wiederum der Wirt nicht auf sich sitzen und machte seinerseits auf Versäumnisse der Stadt aufmerksam. "Das Hauptproblem ist, dass in Waidhofen Verwaltung und Politik nicht miteinander kommunizieren", so Damberger während einer von ihm einberufenen Pressekonferenz.

Der Vorwurf der Stadt: Die Privatfeiern in der Hölle seien ohne aufrechten Mietvertrag abgehalten, die Coronamaßnahmen nicht eingehalten worden, und sogar die Rauchmeldeanlage wurde deaktiviert, sodass die Gäste rauchen konnten. Dass es keinen aufrechten Mietvertrag für die Feier am 28. August gegeben hätte, bestreitet Damberger aber und legt den Bezirksblättern einen Kaufvertrag vor. Dass diese erst im Nachhinein unterschrieben würden, sei in der Stadtgemeinde Waidhofen üblich gewesen. Seitdem Bürgermeister Robert Altschach im Krankenstand ist, sei die Kommunikation mit der Gemeinde unmöglich, so Damberger.

Waidhofen schmeißt Wirt raus

Mündliche Abmachungen

Generell sollen Abmachungen hauptsächlich mündlich getroffen worden sein, an die man sich jetzt nicht mehr erinnern könne oder wolle, so der Gastronom. Auch die angeblichen Außenstände Dambergers bei der Stadt - eine angeblich fünfstellige Summe - seien so nicht nachvollziehbar.

Die Kosten des Umbaus der Schankanlage und des Ankaufs neuer Stühle in der Sporthalle habe er der Gemeinde weiterverrechnet. Nachdem diese nicht reagierte, habe er die Pacht einbehalten. Vizebürgermeister Martin Litschauer nannte hingegen Dambergers Außenstände "erheblich", was die Entscheidung leichter machte, den Vertrag zu kündigen. Bei dem Mietvertrag habe es sich lediglich um ein Standardformular gehandelt, das jeder Interessent erhalte.

"Du hörst vom Anwalt"

Von der Kündigung des Pachtvertrags habe Damberger mit den Worten "Du hörst von unserem Anwalt" erfahren. "Ich bin 2018 in einer prekären Situation eingesprungen und habe binnen drei Tagen den Stadtsaal übernommen, um Waidhofen zu helfen." Dass der Vertrag nun gekündigt wird, sieht der Wirt gelassen: "Ich hatte nicht vor, den Vertrag zu verlängern."