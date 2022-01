GASTERN. Am 27. und 28 Dezember waren 13 Kinder aus der Pfarre Gastern unterwegs und brachten den Segen fürs neue Jahr VOR das Haus.

Jedes Jahr bringen die Sternsinger den Segen und die Hoffnung auf ein gutes neues Jahr. Dabei sammeln sie auch für Menschen in Not. Heuer passiert das, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, auf vielfältige Weise.