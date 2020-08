Es gibt wohl nicht viele Lehrlinge, die wegen ihrer Beflissenheit vor Gericht landen. Genau das passierte einem 18-jährigen Berufsschüler aus einem kleinen Ort im Bezirk Waidhofen. Er musste sich am Landesgericht Krems wegen der Fälschung besonders geschützter Urkunden verantworten.

Täglich 160 Kilometer

Der junge Mann besucht die Berufsschule in Eggenburg. Da das der Schule angeschlossene Wohnheim derzeit renoviert wird, absolvierte er die 80 Kilometer lange Fahrt vom Wohnort nach Eggenburg und zurück mit dem Moped.

Schließlich wurde ihm dies jedoch zu anstrengend. Da er die Berufsschule keineswegs versäumen wollte, fälschte der angehende L-17-Führerscheinbesitzer deshalb seine Mopedlenkerberechtigung auf eine Führerschein-B-Berechtigung und stieg für seine täglichen Fahrten auf das Auto um, welches ihm die Eltern bereits gekauft hatten.

Kontrolliert

Dies ging einige Zeit gut, bis er am 14. Februar 2020 in Waidhofen in eine Fahrzeugkontrolle geriet. Die Polizisten erkannten die Fälschung des Dokuments jedoch nicht und ließen ihn weiterfahren. Das Gesetz der Serie wollte es, dass er am selben Tag auf der B36 vor Thaya in Fahrtrichtung Dobersberg nochmals angehalten wurde. Diesmal schöpften die Beamten Verdacht und sprachen bis zur weiteren Überprüfung des Papieres ein Fahrverbot aus.

Dessen ungeachtet fuhr der Beschuldigte jedoch weiter mit dem Pkw und am 19. Februar schlug bei einer weiteren Kontrolle in Eggenburg vor der Heimfahrt die Stunde der Wahrheit.

Reumütig

Vor Gericht zeigte sich der Lehrling reumütig und geständig. Er habe eine Dummheit begangen. Richterin und Staatsanwaltschaft einigten sich rasch, das Verfahren mit einer Diversion für den Angeklagten einzustellen. Der Schüler muss 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. 40 Euro an Pauschalkosten berappte er sofort. -Kurt Berger