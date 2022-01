Am Montag, 3. Jänner gegen 20 Uhr forderte die Polizei die Einsatzkräfte der Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Türöffnung in der Ziegengeiststraße an. In einer Wohnung wurde ein Unfall vermutet und die Tür musste geöffnet werden.

WAIDHOFEN/THAYA. Drei Männer machten sich Sorgen um ihren 79-jährigen Freund, da er weder vom Telefon abhob, noch seine Wohnungstür öffnete. Da sein Fahrzeug aber zuhause stand, wurde Schlimmeres vermutet und die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert.

Wenige Minuten nach der Alarmierung rücken drei Einsatzfahrzeuge in die Ziegengeiststraße aus. Die Polizei erwartete bereits das Eintreffen der Feuerwehr vor der Wohnhausanlage. Nach einer kurzen Lageerkundung, ob eventuell Fenster der betroffenen Wohnung geöffnet sind, wurde aufgrund des vermuteten Notfalls von der Polizei entschieden, die Wohnungstür zu Öffnen. Mittels Spezialwerkzeug konnten sich die Feuerwehrkräfte rasch Zugriff verschaffen.

Beim Öffnen der Wohnungstür erwartete die Einsatzkräfte der Wohnungsbesitzer - zum Glück wohlauf. Er hatte das Klopfen und das Handyläuten nicht gehört. Seine Freunde waren sichtlich erleichtert. Nachdem kein Notfall vorlag, wurde die Wohnungstür von den Einsatzkräften wieder verschließbar gemacht.