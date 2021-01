Am Bahnhofsgelände von Waldkirchen werden bereits die Weichen gestellt, um eine Lebensmittelversorgung dort zu platzieren. Die ersten Überlegungen fanden bereits Anfang 2019 statt.

WALDKIRCHEN. Auf dem Gelände des ZuZug-Hotels Waldkirchen prüft man die Möglichkeit, entweder einen ausgedienten Waggon zu einem Miniladen umzugestalten, oder einen Raum im alten Bahnhof zu adaptieren. Gespräche mit der Dorferneuerungsobfrau Christa Stürmer und der Obfrau des Bäuerinnenladens Ingrid Kraus verliefen bisher äußerst positiv.

Um die notwendigen Finanzierungen seitens der Marktgemeinde sicherzustellen, werden noch geeignete Modelle gemeinsam mit der NÖ.Regional.GmbH ausgearbeitet. Die neue Mitarbeiterin Theresa Gerstorfer ist in diesem Projekt bereits involviert. „Mich freut es, wenn eine Initiative aus der Bevölkerung entsteht und bei den Verantwortlichen positiv aufgegriffen wird“.

In dem Miniladen mit Eingangskontrolle sollte das gesamte Sortiment des Bäuerinnenladens zu finden sein. Der Waggon wird barrierefrei über eine Rampe zu betreten sein. „Dass nun das Bahnhofsgelände für eine Versorgung mit Produkten aus der Region aufgewertet wird, stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von der Marktgemeinde Waldkirchen dar“, meint Rudolf Hofstätter. Obmann Eduard Köck: „Bei so einem Miniladen gibt es nur Gewinner, einerseits liegt das Gelände direkt am Thayarunde-Radweg und eine Grundversorgung der Gäste und der Bevölkerung mit attraktiven Öffnungszeiten und mit regionalen heimischen Produkten ist sicherlich ein großer Mehrwert. Andererseits freuen wir uns, wenn eine weitere Wertschöpfung im Bezirk entsteht“.