Drei Jahre geplant, nun endlich umgesetzt: Die Feuerwehr Waidhofen übernahm ihre neue Drehleiter von der Firma Rosenbauer und eine Ersteinschulung durchlaufen.

WAIDHOFEN. Ein Teil der feuerwehrinternen Arbeitsgruppe machte sich auf den Weg Richtung Asten (OÖ), um im Servicecenter der Firma Rosenbauer die neue Drehleiter zu übernehmen. Dieses Einsatzfahrzeug wurde als Ersatz für die inzwischen ausgeschiedene 27 Jahre alte Drehleiter angekauft.

Nachdem alle erforderlichen Unterlagen, Lieferschein, Protokolle und Formulare für die Übergabe unterschrieben waren, konnten die Feuerwehrmitglieder die Drehleiter nach Waidhofen überstellen. Am Feuerwehrareal warteten die übrigen Feuerwehrmitglieder schon gespannt auf eine Präsentation des neuen Einsatzfahrzeuges. Dabei hatte jeder die Möglichkeit seine erste Mitfahrt im Drehleiterkorb zu absolvieren und die neue Technik näher kennenzulernen.

Ausbildung und Schulung startet los

In den nächsten Tagen und Wochen startet die intensive Ausbildung laut internen Ausbildungsplan für alle interessierten Maschinisten, um im Einsatzfall genügend ausgebildete Fahrer zur Verfügung zu haben. Eine weitere 2-tägige Intensivschulung an der Drehleiter durch die Firma Rosenbauer wird in rund 3 Wochen in Waidhofen absolviert.

Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen bedankt sich bei Roland Mayerhofer, Jürgen Penkner und Tom Röder der Firma Rosenbauer für die professionelle Projektbegleitung und -umsetzung.