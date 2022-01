Im Rahmen des Übungsplanes rückten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen auf die Nordpromenade ab, um dort das "Sichern im steilen Gelände" zu üben.

WAIDHOFEN. Bereits am vorherigen Feuerwehrdienstag wurden die Themen Absturzsicherung, Eigensicherung und Rückhaltesysteme im Trockentraining in der Fahrzeugehalle durchgegangen und geübt. Hier konnten sich die Teilnehmer mit der in den Einsatzfahrzeugen vorhandenen Ausrüstung vertraut machen und unter anderem die Knotentechnik wiederholen.

Eine Woche später musste das Gelernte in der Praxis umgesetzt werden. Dafür rückten die Übungsteilnehmer auf die Nordpromenade ab. Dort galt es, sich auf einer steilen Böschung im Gelände gesichert zu bewegen. Dafür wurde das Wissen aus dem Theorieteil wiederholt und sofort in der Praxis umgesetzt. Jeder Teilnehmer musste sich mit verschiedenen Ausrüstungs-Varianten aktiv und passiv sichern. Nachdem dieser Schulungsteil gefestigt war, wurde eine Zusatzaufgabe in die Übung eingebaut. Am Ende der Böschung lag eine verletzte Person, welche gerettet und zum Gehweg heraufgebracht werden musste. Mit dem soeben erlernten Wissen, einer Rolltrage und einem Seilzug konnte der Patient rasch und schonend gerettet werden.

Diese Themen können in den täglichen Einsätzen benötigt werden, wenn zum Beispiel Arbeiten im Dachbereich nach Sturmschäden oder Arbeiten im Gefahrenbereich in der Nähe von Gruben oder ähnliches durchgeführt werden müssen.