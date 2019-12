Eine Patenschaft für ein Kind in Nigeria wird alljährlich mit den Spenden finanziert, die beim Kinder- und Jugendherbergbeten in Waldreichs bei Groß-Siegharts eingenommen werden. Die Kinder aus dem Ort studieren ein kleines Theaterstück ein, das sie dann in der Kapelle aufführen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der ELKI (Eltern/ Kinder) – Chor der Pfarre Groß Siegharts und die Familienmusik Jordan. Jeder Besucher erhält ein kleines selbstgemachtes Geschenk und zum gemütlichen Ausklang gibt es Tee und Waffeln im Feuerwehrhaus. Das Kinder- und Jugendherbergsbeten wird von Maria Neuditschko und Diakon Othmar Ableidinger organisiert.

Beim heurigen Stück wollten die Engel dem Jesuskind ein Lied singen. Doch ein Engel sang so falsch, dass sich die anderen Engel schämen mussten. Auch Salbeitee, Honig und Tabletten halfen nicht. Erst als alle gemeinsam und von Herzen sangen wurde es ein schönes Lied.

Foto: Die mitwirkenden Kinder Moritz Hauer, Anja Schelm, Felix Hauer, Liv Wais, Kilian Rosner, Ylvi Wais, Lilja Rosner, Saskia Rösl, Fabio Koller, Julian Rosner, Leo Buxbaum, Sophie Hauer, Elias Bauer, Lena Pany, Vinzenz Rosner, Jonas Bauer und Zoey Kugler; Organisatorin Maria Neuditschko und Pfarrer Josef Pichler.