Am Samstag, 23. April findet in ganz Niederösterreich der "Aktionstag Stadtmauer" statt. In Waidhofen wird es ab 14.00 Uhr einen Stadtmauernrundgang geben, der den Fokus auf das altehrwürdige Rathaus richtet.

WAIDHOFEN/THAYA. Waidhofen feierte vergangenes Jahr seine 850 Jahrfeier seit der erstmaligen urkundlichen Erwähnung. Dieses Jahr steht ein weiteres Jubiläum in der Stadt auf dem Programm: Das ehrwürdige Rathaus der Stadt, welches im Mittelpunkt des Hauptplatzes das Stadtzentrum dominiert, wird 500 Jahre alt.

"Aus diesem Anlass wird es beim Aktionstag am 23. April 2022 ab 14.00 Uhr einen Stadtmauernrundgang geben, der den Fokus auf das altehrwürdige Rathaus richtet. Die Bevölkerung und alle Gäste der Stadt sind dazu herzlich eingeladen“, so Bürgermeister Josef Ramharter und Kulturstadtrat Herbert Höpfl.