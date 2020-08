Wandern und Radeln in Pfaffenschlag

PFAFFENSCHLAG. Die Gemeinde liegt an wunderschönen Wanderrouten wie dem Waldviertler Hochlandweg. Auch der Ostösterreichischer Grenzlandweg 607, welcher vom Nebelstein bis Bad Radkersburg verläuft, geht durch das Gemeindegebiet Pfaffenschlag (Schwarzenberg, Artolz - Richtung Waidhofen). Wer lieber das Fahrrad sattelt als den Wanderschuh schnürt, ist mit der 1. Etappe der Waldviertel-Thayarunde gut beraten: Hier geht es auf leichten Strecken von Göpfritz an der Wild über Kirchberg und Pfaffenschlag bis nach Raabs an der Thaya. Die Teiche-Radroute (mittel, ca. 50 km) durchquert die Ortschaften Pfaffenschlag und Schwarzenberg und verbindet somit die Gemeinde mit der Thayarunde in Waidhofen/Thaya (Pfaffenschlag - Waidhofen/Thaya ca. 8 km).