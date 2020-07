Wir sind Windigsteig

WINDIGSTEIG. Wie toll Windigteig ist weiß man ja. Aber wie sehen das die Windigsteiger selbst? Katharina Wurth vom Gemeindeamt Windigsteig ist mit Leib uns Seele ein Teil der Gemeinde. "Ich bin 2011 in die Marktgemeinde Windigsteig gezogen und seit 2018 erfreue ich mir daran, hier auch arbeiten zu können", so Wurth. Sie genießt es nach ihrem Pendeln nach St. Pölten hier arbeiten zu dürfen. "Ich liebe die weitläufigen Wege und die Natur. Egal welche Richtung man für einen Spaziergang, eine Radtour oder einen Lauf wählt, man findet überall ein Plätzchen, an dem man die Seele baumeln lassen kann.Die vielen Vereine und auch die Gemeinde legen großen Wert auf das Ortsbild und die Wohnqualität - diese Mühe lohnt sich und ist überall spürbar". Man trifft hier alle Generationen an. Die Menschen sind freundlich zueinander und begrüßen sich, wenn sie sich auf der Straße begegnen. Das findet man nicht mehr überall. Ich wohne direkt neben einem großen Spielplatz, es ist wunderschön zu sehen, dass Kinder noch so unbeschwert aufwachsen können - auch meine kleinen Geschwister und Neffen haben immer eine große Freude, wenn sie den gut ausgestatteten Spielplatz nebenan besuchen dürfen. Eine Gemeinde für Alt und Jung - das macht Windigsteig lebenswert.

Ein weiterer Pluspunkt ist auch, dass Windigsteig äußerst praktisch liegt - die umliegenden Bezirkshauptstädte erreicht man alle unter 30 Minuten. Durch die Glasfaserinfrastruktur ist Arbeiten von Zuhause oder Studieren auch möglich. "Alle die mich kennen, wissen, dass ich mit voller Überzeugung „Windigsteigerin“ bin", so Wurth stolz.

Ing. Gerhard Lamatsch

Weiters weiß auch der Obmann vom SV Windigsteig, wie toll die Gemeinde ist. Alleine schon wegen dem Fußball Verein, der sein Herzensverein seit 1980 ist. und dessen Nachwuchs von Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. "Windigsteig ist einfach mein Stammverein", so Lamatsch. Weiters betont er, dass die Gemeinde sehr bedacht darauf ist, alle zu unterstützen, ebenso wie der Herr Bürgermeister der stets ein offenes Ohr für seien Bürger hat. "In Windigsteig gibt es einfach einen tollen Ausblick und das Vereinsleben wird hier groß geschrieben", so der Obmann. Ebenso möchte er die tolle Institution des Windigsteiger Windrad erwähne das heute leider nicht stattgefunden hat.

Nah und Frisch Nitsch

Als Nahversorger kennt auch Walter Nitsch die Gemeinde in und auswendig und kann sie mit bestimmten Worten benennen. Lobenswert, Liebenswert und Ruhig. "Es ist einfach eine angenehme Gemeinde mit netten Kunden", so Nitsch. Toll findet er, dass neue Wohnorte geschaffen werden, da die Leute immer weniger wird und der Stadtflucht mit den neuen Baugründen entgegen gewirkt werden kann. Dies freut natürlich den fleißigen Kaufmann, denn es bring hoffentlich wieder mehr Kunden die sich natürlich jeder Unternehmer wünscht. Auch möchte er die Frühstückspension Windrad loben die auch eine Möglichkeit zur Nächtigung bietet,