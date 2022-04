Wissenstest der Feuerwehrjugenden Kautzen, Dobersberg, Vitis, Raabs, Waidhofen und Groß Siegharts

Nachdem der Nö-Landesfeuerwehrverband die Durchführung dieses Jahr wieder bezirksweise erlaubte, wurde das Wissenstest-Spiel (10-12-jährige) sowie der Wissenstest (12-16-jährige) der Feuerwehrjugend des Bezirkes im Feuerwehrhaus in Modsiedl durchgeführt.

BEZIRK. Der Wissenstest ist ein Querschnitt aus allen Feuerwehrbereichen und wird in verschiedenen Altersklassen und Leistungsstufen (Bronze bis Gold) durchgeführt.

Die Themenbereiche erstrecken sich vom Erkennen sowie dem Detailwissen der Geräte für den Brandeinsatz und der Geräte für technische Einsätze, Fragen über die Organisation innerhalb der Feuerwehr bis hin zum Anfertigen von Knoten. Auch die verschiedenen Kleinlöschgeräte sind mit dabei. Die Dienstgrade in der Feuerwehr mussten die Jugendlichen ebenso kennen, wie auch die wichtigen Notrufnummern und Sirenensignale. Das Richtige Verhalten in Notfällen ist ebenso Standard und welche Bekleidung und Schutzausrüstung trage ich bei welchen Einsatz ist wichtig. Das Highlight war sicherlich das Löschen von echtem Feuer unter Aufsicht.

Den Kids wurde auch gezeigt, welcher Feuerball entsteht, wenn man einen Fettbrand fälschlicherweise mit Wasser löscht, und wie gefährlich Druckgasbehälter wie Spraydosen oder Gaskartuschen bei einem Brand sind. Auch das richtige Löschen des Fettbrandes mit Löschdecke wurde vorgezeigt.

Gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Rudolf Mayer und den wichtigsten Vertreter aus den Abschnitts- und Bezirkskommandos wurden die Verleihung der Abzeichen durchgeführt. Für so manches Jungfeuerwehrmitglied ist es das Erste in seiner Karriere. Alle haben das Ziel erreicht und tragen nun mit Stolz ihr Abzeichen in der jeweiligen Stufe.